Atriz capixaba integra elenco de Mamonas Assassinas - O Filme; conheça

“Eu conheci os Mamonas Assassinas quando tinha 14 anos. Ou seja, 18 anos após a morte deles. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, tinha sido aprovada para participar de uma novela do SBT. E eu acabei indo morar perto de onde o avião deles tinha caído, inclusive tinha vários boatos sobre o acidente por lá. Quando pesquisei sobre eles, vi que já conhecia as músicas. Até o meu irmão, que é quatro anos mais novo, também conhecia as músicas. Isso é impressionante”.