Atriz capixaba integra elenco de Mamonas Assassinas - O Filme; conheça

O longa Mamonas Assassinas - O Filme estreia nesta quinta (28) nos cinemas de todo Brasil, incluindo o Espírito Santo. O sucesso meteórico do grupo - que atingiu seu auge nos anos 1990 - ainda reverbera no coração dos fãs mais nostálgicos e até daqueles que não tiveram a oportunidade de presenciar esse furacão.
Prova disso é a capixaba Graciely Junqueira, que aos 23 anos fez parte do elenco do filme. Moradora da Serra, a atriz conversou com HZ sobre essa oportunidade de ouro e contou detalhes do processo de filmagem. Na trama, a jovem interpreta Helena, uma mulher de Jundiaí que se interessa pelos irmãos Samuel (baixista) e Sérgio Reoli (baterista).
Com apenas oito meses de trajetória artística, os meninos anárquicos de Guarulhos/SP conquistaram o país com faixas como "Pelados em Santos" e "Robocop Gay", venderam cerca de 3 milhões de discos, e ditaram o comportamento de uma juventude carente de ídolos (leia a crítica completa do filme aqui). O sonho dos meninos, no entanto, acabou sendo interrompido por um acidente aéreo em São Paulo, em 2 de março de 1996. Mas o legado continua até hoje.
Confira abaixo a entrevista completa:
Com apenas 23 anos, você não viveu a era dos Mamonas Assassinas. Antes de fazer o filme, você já conhecia o grupo? De que forma a música deles chegou até você?
“Eu conheci os Mamonas Assassinas quando tinha 14 anos. Ou seja, 18 anos após a morte deles. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, tinha sido aprovada para participar de uma novela do SBT. E eu acabei indo morar perto de onde o avião deles tinha caído, inclusive tinha vários boatos sobre o acidente por lá. Quando pesquisei sobre eles, vi que já conhecia as músicas. Até o meu irmão, que é quatro anos mais novo, também conhecia as músicas. Isso é impressionante”.
A sua personagem é a Helena, uma mulher intrigante na história da banda. Como foi interpretá-la? E como foi o processo de seleção?
“Eu interpreto a Helena, uma mulher de Jundiaí e super fã da banda. Ela já está com a fama de 'periguete de Jundiaí' (risos). Vou explicar: é porque ela gosta de causar intrigas entre os dois irmãos da banda (Samuel e Sérgio Reoli). É bem articulada e ‘espertinha’. Sobre o processo de seleção, eu fui indicada por uma amiga que já estava no elenco. Inclusive, quando eu entrei, todos os outros atores já estavam em processo de preparação há um bom tempo”.
E como foi o processo de filmagem?
“O processo de filmagem foi bem tranquilo, todas as minhas cenas foram filmadas em Guarulhos. A minha personagem não era tão envolvida com a história pessoal dos meninos. Ela acabou sendo adicionada para criar um certo atrito no enredo”.
Agora que você conseguiu assistir o resultado, qual foi o seu sentimento?
“Esse filme representou a realização de um evento canônico na vida de uma atriz. Eu tenho alguns objetivos profissionais e até já cumpri alguns deles, como novelas e séries para streaming. E agora, pela primeira vez, estou no cinema. Posso dizer que foi muito gratificante fazer parte desse projeto. Estou muito feliz que irei conseguir mostrar o meu trabalho para todo o Brasil”.