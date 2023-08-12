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Chico Buarque passa por cirurgia por risco de problemas de mobilidade

O cantor e compositor fez uma artroscopia no joelho, procedimento considerado pouco invasivo, para manter atividades físicas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 15:04

Chico Buarque no Porto, no último ensaio antes do show desta sexta-feira (26), em que homenageou Vini Jr.
Chico Buarque no Porto Crédito: Instagram
Neste sábado (12), o cantor e compositor Chico Buarque, 79, precisou passar por procedimento cirúrgico no joelho direito, uma artroscopia.
Devido ao desgaste da articulação, o cantor corria risco de ter problemas de mobilidade, segundo divulgado pelo colunista Ancelmo Gois.
A artroscopia é um procedimento pouco invasivo que permite investigar o interior de articulações. O procedimento utiliza um equipamento composto por uma haste e uma pequena câmera acoplada na ponta, o que permite que o médico tenha visibilidade do interior da articulação e faça um diagnóstico preciso.
Ícone da música brasileira, o cantor também é conhecido por ser fã de futebol e não abrir mão de jogar regularmente. Após a recuperação, Chico deve retornar às atividades físicas regularmente.

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