Chico Buarque passa por cirurgia por risco de problemas de mobilidade

Neste sábado (12), o cantor e compositor Chico Buarque, 79, precisou passar por procedimento cirúrgico no joelho direito, uma artroscopia.
Devido ao desgaste da articulação, o cantor corria risco de ter problemas de mobilidade, segundo divulgado pelo colunista Ancelmo Gois.
A artroscopia é um procedimento pouco invasivo que permite investigar o interior de articulações. O procedimento utiliza um equipamento composto por uma haste e uma pequena câmera acoplada na ponta, o que permite que o médico tenha visibilidade do interior da articulação e faça um diagnóstico preciso.
Ícone da música brasileira, o cantor também é conhecido por ser fã de futebol e não abrir mão de jogar regularmente. Após a recuperação, Chico deve retornar às atividades físicas regularmente.