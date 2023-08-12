Chico Buarque passa por cirurgia por risco de problemas de mobilidade

Chico Buarque no Porto Crédito: Instagram

Neste sábado (12), o cantor e compositor Chico Buarque, 79, precisou passar por procedimento cirúrgico no joelho direito, uma artroscopia.

Devido ao desgaste da articulação, o cantor corria risco de ter problemas de mobilidade, segundo divulgado pelo colunista Ancelmo Gois.

A artroscopia é um procedimento pouco invasivo que permite investigar o interior de articulações. O procedimento utiliza um equipamento composto por uma haste e uma pequena câmera acoplada na ponta, o que permite que o médico tenha visibilidade do interior da articulação e faça um diagnóstico preciso.