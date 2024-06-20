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Em Paris

Chico Buarque comemora aniversário de 80 anos em Paris com a sua família

Sílvia Buarque não pôde participar da festa e disse que sentiu o peso de ser filha de um dos principais nomes da MPB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 10:07

Chico Buarque lança música 'Que tal um Samba?'
Cantor Chico Buarque Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Chico Buarque está comemorando, na noite desta terça-feira, o seu aniversário de 80 anos em um jantar, num restaurante em Paris, na França. Discreta, a celebração reúne toda a família do cantor e compositor, que se encontrou na capital francesa especialmente para a ocasião.
Ao todo, estão à mesa oito integrantes da família, incluindo a mulher do artista, a advogada Carol Proner. Chico tem três filhas e quatro netos. Além de um sobrinho, a filha mais velha, a atriz Sílvia Buarque, que é fruto do casamento com a também atriz Marieta Severo, não pôde comparecer ao jantar.
Na semana passada, Sílvia deixou Paris, porque, nesta quinta-feira (20), ela estreia a temporada paulistana da peça "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe", dividindo o palco com Guida Viana. "Estou perdendo a comemoração", diz Sílvia. "Quando ele fez 70 anos, também perdi a festa por causa do teatro."
Chico tem o hábito de passar temporadas na capital francesa, onde pode escrever -e viver- sem ser perturbado. Na semana passada, ele participou, ao lado do ex-jogador de futebol Raí, de um ato contra a extrema direita, que se saiu vitoriosa nas votações para os representantes do país no parlamento europeu, desencadeando uma crise política.
Em agosto, Chico vai lançar um novo livro, "Bambino a Roma", em que, misturando realidade e ficção, vai tratar sobre a sua infância na capital italiana. "O meu peso maior na minha vida foi ser filha do meu pai e não da minha mãe", afirma Sílvia. "Minha mãe, nos anos 1970, era a mulher do Chico Buarque. Na escola, as pessoas riam, me cutucavam porque eu era a filha do Chico."
Em contraste com o pai, Sílvia não fica tão nervosa assim no palco. Nas turnês, a filha tenta acalmar o cantor, prestes a se apresentar. "Não adianta nada, ela fica com aqueles olhos arregalados e com um tique, que eu também tenho, por causa da boca seca."

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