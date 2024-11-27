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Cher relembra encontro com Salvador Dalí após sexo grupal de artista

Cantora conta em livro que ela e ex-marido foram a uma festa do pintor surrealista em NY
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 09:54

Cher relembra encontro com Salvador Dalí
Cher relembra encontro com Salvador Dalí Crédito: REUTERS/Andrew Kelly/Folhapress
Cher passou por momentos desconfortáveis junto com seu ex-marido durante um encontro com o artista Salvador Dalí.
Na biografia recém-lançada "Cher: The Memoir, Part 1", a cantora relembrou quando interrompeu um sexo grupal promovido pelo espanhol, de acordo com a revista People. Ela e Sonny Bono estavam hospedados em Nova York para visitar um amigo e foram convidados por Dalí para uma festa.
Ao chegar, a voz de "I Got You Babe" se disse surpresa em como encontrou o local, com pessoas nuas ou pouco vestidas. "Todos eram ou bonitos ou bizarros e todos eles pareciam estar chapados. Uma garota sem sutiã saiu usando uma blusa transparente", descreveu no livro.
A situação, segundo ela, ficou pior ainda quando ela se sentou em um sofá e percebeu que havia algum objeto embaixo. "Era um peixe de borracha lindo e Dalí disse que era um brinquedo sexual vibratório".
Apesar da situação inusitada, a cantora tentou manter a compostura, apesar de estar gritando por dentro.
"Tenho certeza de que Dalí pensou que éramos cretinos, mas naquela época não nos importávamos mais."

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