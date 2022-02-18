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Celso Portiolli faz vídeos no hospital em tratamento contra câncer na bexiga

O apresentador Celso Portiolli, 54, compartilhou em seu Instagram vídeos no hospital, durante o tratamento contra o câncer na bexiga. Os registros foram publicados em seus Stories na manhã desta sexta-feira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 15:30

Pelas redes sociais, Celso Portiolli revelou ter câncer na bexiga
O artista revelou a doença para seus seguidores no ano passado Crédito: Manu Scarpa/SBT
O apresentador Celso Portiolli, 54, compartilhou em seu Instagram vídeos no hospital, durante o tratamento contra o câncer na bexiga. Os registros foram publicados em seus Stories na manhã desta sexta-feira (18).
"Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento", começou o artista.
"Agradecer às orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao doutor Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa", continuou. O apresentador disse que está bem e que na próxima segunda-feira (21) já deve voltar ao trabalho.
"Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do Comprar é bom, Levar é melhor. E dia 6 de março estamos de volta com o nosso Domingo Legal ao vivo", explicou o apresentador do Domingo Legal (SBT). O artista revelou a doença para seus seguidores no ano passado, em 28 de dezembro.
"Eu estou aqui para conversar sério com vocês, é uma notícia importante sobre a minha vida, acho que a notícia mais importante que vou compartilhar com vocês", iniciou na época. Ele ressaltou ainda que alguns de seus amigos e parentes também não sabiam sobre a doença até a publicação no Instagram.
"Eu tive um câncer de bexiga encontrado na fase mais precoce possível, já é uma notícia boa", disse. "Fiz um tratamento endoscópico para a remoção desse pólipo [crescimento anormal de células], e agora eu vou ter que fazer um tratamento dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG."
Antes de contar sobre o câncer, o apresentador tentou tranquilizar os internautas e disse sorrindo: "Fica tranquila aí que tem notícia boa, eu estou bastante otimista e com muita fé".
"Porque a chance de cura é próxima de 100%, olha só. Isso me deixou bastante aliviado. E durante o tratamento eu vou ter uma vida absolutamente normal, vou continuar fazendo academia, os meus programas de televisão", disse.

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