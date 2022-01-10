Celebridades e políticos lamentam a morte do ator e humorista Batoré

Batoré morreu nesta segunda (10), em decorrência de um câncer Crédito: Reprodução/ Instagram @batorehumorista

Celebridades e políticos lamentaram nas redes sociais a morte do ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, 61, em São Paulo, nesta segunda (10). Ele estava internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pirituba, zona norte de São Paulo.

O jornalista Milton Neves compartilhou no Twitter uma mensagem trocada com o humorista nas redes sociais e lamentou a morte. "Após o Natal de 2021 recebi essa mensagem do genial humorista Batoré, e hoje fiquei sabendo de sua morte pelo maldito câncer. Deus te receba, Batoré. Você fez muita gente rir por aqui. Fique com Deus!"

Após o Natal de 2021 recebi essa mensagem do genial humorista Batoré, e hoje fiquei sabendo de sua morte pelo maldito câncer. Deus te receba, Batoré. Vocês fez muita gente rir por aqui. Fique com Deus! pic.twitter.com/HpwlzzVodY — Milton Neves (@Miltonneves) January 10, 2022

"Morre o cara que mais gerou apelido numa geração de gente feia. Rip Batoré", escreveu Maurício Meirelles no Twitter. O ex-Fazenda Caique Aguiar, filho do humorista Carlinhos Aguiar, postou um emoji chorando em uma última postagem de Batoré no Instagram.

Morre o cara que mais gerou apelido numa geração de gente feia.



Rip batoré — Mauricio Meirelles 🥦 (@MauMeirelles) January 10, 2022

O jornalista José Calil lamentou a morte do humorista e o fato de que não teve tempo de ir ao programa dele. "Batoré morreu eu estando em dívida com ele. Várias vezes me convidou para ir ao seu programa e eu não consegui por causa dos meus horários. Grande ouvinte da Três Esportes. Vá em paz!!!"

O deputado estadual Coronel Telhada (Progressistas-SP) afirmou que a morte do humorista deixa um vazio no humor. "O falecimento do Batoré, que lutava contra um câncer, deixa uma lacuna no humorismo brasileiro e torna nosso dia mais triste. Meus sentimentos a família e amigos. Descanse em paz guerreiro", publicou o deputado no Twitter.