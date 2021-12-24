Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Time Teló

Cearense Giuliano Eriston vence edição 2021 do The Voice Brasil

O cantor levou a bandeira do Ceará ao topo dos palcos do The Voice Brasil 2021. Ele foi o vencedor da 10ª edição do programa, exibido pela TV Gobo na quinta-feira (23).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 12:41

Giuliano Eriston
Ele foi o vencedor da 10ª edição do programa Crédito: Repordução/ @thevoiceBrasil/ Isabella Pinheiro
Giuliano Eriston levou a bandeira do Ceará ao topo dos palcos do The Voice Brasil 2021. Ele foi o vencedor da 10ª edição do programa, exibido pela TV Gobo na quinta-feira (23).
E mais uma vez, no time dos técnicos, Michel Teló venceu a batalha, ainda que colocado como quinto técnico, que atuou no rescaldo dos eliminados, e formou o concorrente preferido na opinião do público.
Emocionado, Giuliano Eriston mal acreditou na vitória. "Eu mal consigo ficar em pé. Esse troféu é merecido para os cinco finalistas. É muita surpresa. Desde o começou, eu não sabia se o perfil da minha voz poderia se encaixar neste programa. Sou um instrumentista, eu uso a minha voz como instrumento".
Giuliano recebeu 33, 98% dos votos do público. Ao ser anunciado como vitorioso, foi aplaudido de pé pelo público e pelos cinco técnicos.
Na apresentação campeã, executou um trecho da canção A Rota do Indivíduo (Ferrugem), de Djavan, música que o classificou na noite de audição às cegas, pelo time de Lulu Santos.
Nas batalhas, enfrentou outro finalista, Gustavo Boná, que venceu a disputa, mas Giuliano Eriston foi salvo pelo quinto técnico, Teló.
O técnico vencedor enalteceu o valor da simplicidade e do amor no trabalho, como foi a entrega do concorrente ao longo de toda a jornada.
A final do The Voice Brasil 2021 teve também homenagem a Tiago Leifert, que deixou a apresentação do programa após anunciar a saída da TV Globo, em setembro.
André Marques, que substituiu Leifert na condução do reality musical, falou sobre seu antecessor e o anunciou também como o grande vencedor da edição, antes de divulgar o nome do vitorioso.

Veja Também

Após vitória, web consagra Michel Teló o 'Messi' do reality The Voice Brasil

De Faustão a Huck, TV teve troca-troca e 'Verdades Secretas' marcou streaming

SBT será vendido? Silvio Santos autoriza busca por novo dono diz site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados