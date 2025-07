Curiosidade

Cartório fez exigência para Gil registrar nome de Preta Gil

Gilberto Gil contou nas redes sociais que teve dificuldade na hora de registrar a filha como Preta. "Na minha casa, Preta se tornou nome próprio"

Ela contou que o pai recebeu uma imposição para seguir com o registro. "Falaram: Tudo bem, você vai botar Preta, mas só se botar um nome católico junto.' Então eu me chamo Preta Maria por conta do tabelião e pela Mãe Divina".>

Preta Gil nasceu no dia 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro. Ela era filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, com quem Gil foi casado entre 1969 e 1980.>