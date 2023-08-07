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Carmo Dalla Vecchia beija ator de "Terra e Paixão" em vídeo de humor

Ator publicou um vídeo divertido neste sábado, 5, ao lado do artista Diego Martins. Os dois interpretaram Homem-Aranha e Robin na gravação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 09:02

Carmo Dalla Vecchia beija ator ao encenarem diálogo vestidos de herói
Carmo Dalla Vecchia beija ator ao encenarem diálogo vestidos de herói Crédito: Instagram/@carmodallavecchia
O ator Carmo Dalla Vecchia publicou um vídeo divertido em suas redes sociais ao lado do artista Diego Martins, no ar na novela das 21 horas "Terra e Paixão", da TV Globo. Na publicação, Dalla Vecchia aparece vestido com a fantasia do Homem-Aranha enquanto Martins está como Robin.
Os dois encenam um diálogo entre os heróis e, ao final, se beijam. "Brotheragem heroica", escreveu Carmo.
Durante a gravação, o Homem-Aranha está dando uma carona para Robin até a academia. "Boa malhação aí, Robin", diz Carmo no papel do herói. "Vai fazer o que agora?", pergunta Martins.
"Vou dar uma checada nos esconderijos do Pinguim e do Charada, né?", responde Carmo.
Logo depois, Robin pede para que o Homem-Aranha tenha cuidado e os dois se beijam.
Essa não é a primeira vez que os artistas produzem um vídeo juntos. Dalla Vecchia já publicou outras parcerias com o amigo.

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