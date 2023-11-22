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  • Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, revela que foi diagnosticado com câncer de próstata
Doença

Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, revela que foi diagnosticado com câncer de próstata

Ator fez cirurgia após o diagnóstico e disse que está bem, mas não fez testamento: ‘Tenho medo’, afirmou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 17:45

Carlos Villagrán, ator que interpreta Kiko no seriado mexicano Chaves
Carlos Villagrán, que interpreta Quico, em Chaves, revelou o diagnóstico de câncer de próstata Crédito: Reprodução/Estadão
Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, foi diagnosticado com câncer de próstata e teve de passar por um procedimento cirúrgico. A revelação foi dada à revista People espanhola, no último domingo, 19.
Na entrevista, o ator afirmou que está debatendo o que fazer em seguida. Segundo ele, é hora de fazer um testamento, mas ele está com medo.
“Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais”, disse ele. “Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento”, declarou.
“Pela lei de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”.
A família de Villagrán estava passando por um período difícil, afirma a revista. A filha mais nova de Carlos, Vanesa, anunciou em julho que sofria de câncer de mama. Após diversas quimioterapias e duas cirurgias, ela revelou que estava curada da doença.
Com as notícias, fãs expressaram preocupação nas redes sociais do ator, mas ele os tranquilizou. “Estou bem, me encontro com saúde e trabalhando”, escreveu. “Graças a Deus, tudo já passou”.

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