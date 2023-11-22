Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, revela que foi diagnosticado com câncer de próstata

Carlos Villagrán, que interpreta Quico, em Chaves, revelou o diagnóstico de câncer de próstata Crédito: Reprodução/Estadão

Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, foi diagnosticado com câncer de próstata e teve de passar por um procedimento cirúrgico. A revelação foi dada à revista People espanhola, no último domingo, 19.

Na entrevista, o ator afirmou que está debatendo o que fazer em seguida. Segundo ele, é hora de fazer um testamento, mas ele está com medo.

“Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais”, disse ele. “Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento”, declarou.

“Pela lei de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”.

A família de Villagrán estava passando por um período difícil, afirma a revista. A filha mais nova de Carlos, Vanesa, anunciou em julho que sofria de câncer de mama. Após diversas quimioterapias e duas cirurgias, ela revelou que estava curada da doença.