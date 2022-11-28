Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cara Delevingne faz contribuição para estudo sobre orgasmo feminino

Resultado será apresentado no documentário ‘Planet Sex with Cara Delevingne’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 10:16

A atriz Cara Delevingne
A atriz Cara DelevingneA atriz Cara Delevingne Crédito: Reuters/FolhapressReuters/Folhapress
Cara Delevingne está prestes a lançar seu documentário, Planet Sex with Cara Delevingne (Planeta Sexo com Cara Delevingne, na tradução), que aborda as curiosidades culturais, sociais e científicas envolvendo o sexo e a sexualidade. E durante essas investigações, a modelo e atriz doou amostras de sangue retiradas antes e depois de atingir o clímax para pesquisadores que estudam sobre o orgasmo feminino.
De acordo com o Daily Mail, a estrela concordou em participar da pesquisa como parte de uma investigação sobre a "disparidade do clímax de gênero" (termo usado para descrever porque os homens têm maior probabilidade de ter um orgasmo durante o sexo do que as mulheres).
"Estou aqui para ter um orgasmo e doar para a ciência. Acredito que o desejo sexual feminino foi definitivamente reprimido. Eu sei, da minha própria vida amorosa, o quão sexuais as mulheres podem ser. Então, você pensaria que no século 21 homens e mulheres deveriam ter vidas sexuais igualmente satisfatórias, certo?", afirmou a modelo.
"Os cientistas dizem que 95% dos homens heterossexuais têm um orgasmo durante a relação sexual, contra apenas 65% das mulheres Sendo sincera, acho que esse número [de mulheres] parece muito alto. A maioria das minhas amigas heterossexuais dizem que a porcentagem deve estar entre 15% ou 20%", comentou Cara.
O documentário tem estreia prevista para 1º de dezembro, na BBC, emissora britânica, mas no Brasil ainda não tem data Cara disse que o seu projeto é sobre desejo e atração e a sua vontade de parar de se "esconder".
"Eu pensei em acabar com minha vida, como já fiz várias vezes, e estou muito feliz por não ter feito isso, porque se eu puder ajudar qualquer outra criança, isso significa muito. Significa para o mundo que aquela criança esquisita era eu - ou sou eu", contou.

Veja Também

Morre Irene Cara, voz dos hits dos filmes 'Flashdance' e 'Fame', aos 63 anos

Chemical Surf lança “Without You” durante turnê pela América do Norte

Bhaskar lança "Lost Generation" em parceria com Moguai; ouça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados