Cão-robô de DJ Alok não é o único: cyberdog já bombou no ES

Cão-robô de Alok é parecido com um cão-robô de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação

A nova aquisição do músico é o Unitree Go2 da fabricante da startup chinesa Unitree Robotics — diferente da marca do cão-robô capixaba, que é Xiaomi. “Agora somos 6”, escreveu o goiano com emojis que faziam referência à sua mulher, seus dois filhos e o cachorro que já vive com eles. “Sim, ele é de verdade".

Segundo o site Tecmundo, o robô pesa cerca de 7 kg e chega a alcançar 12 km/h de velocidade máxima. Ele custa a partir de US$ 1.600 (o que equivale a R$ 7.922 pela cotação do dia).

O cão-robô no Espírito Santo

Novidade na vida de Alok, o cão-robô já apareceu no Espírito Santo, como noticiado há um ano pelo HZ. Tudo porque o empresário Vitor Calvi apareceu, em janeiro de 2023, com o seu Cyberdo passeando pelas ruas, praias e shoppings de Vitória. "É um lançamento mundial da China feito pela Xiaomi. Logo que ele saiu na China, eu fui um dos primeiros a entrar em contato com os chineses e falei que quero este robô do meu lado. Eu sou desenvolvedor de software. O profissional da área é muito sozinho. Então, ele hoje é um companheiro", disse Vitor.

O cão-robô serve de companhia para Vitor, que já teve animais domésticos. "Inicialmente, ele não está autônomo. Ele recebe comandos através do meu celular. Ele consegue andar, fazer gestos, dar um pulo. Então, ele inicialmente está sendo comandado por mim".