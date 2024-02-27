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'Renascer': atriz de Buba compartilha foto da infância antes da transição

Gabriela Medeiros estreou na novela ‘Renascer’ no episódio do dia 14 de fevereiro; nas redes sociais, ela interagiu com fãs e saudou sua infância
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 12:59

A atriz Gabriela Medeiros, atriz que interpreta Buba em 'Renascer'.
A atriz Gabriela Medeiros, atriz que interpreta Buba em 'Renascer'. Crédito: Estevam Avellar/Globo/Divulgação
A atriz Gabriela Medeiros, 22 anos, mulher trans que interpreta a personagem Buba na novela Renascer, da Rede Globo, compartilhou em suas redes sociais uma foto da infância, antes de sua transição de gênero. Buba vive um romance com José Venâncio na trama. A personagem, que originalmente era hermafrodita, levou mudanças do autor Bruno Luperi, para "dialogar com o tempo" atual.
A atriz também é poeta e desenhista, como contou ao Gshow, e, coincidentemente, também prestou vestibular para psicologia, profissão de Buba na novela. Ainda na entrevista, ela revelou que sua principal inspiração para a personagem é "ela mesma".
"A Buba respinga em minhas vivências pessoais", comentou. "As cenas são reais e muitas meninas trans passam pelo que a Buba passa, principalmente quando recai em uma camada afetiva amorosa", disse na entrevista.
Gabriela conversa abertamente sobre seu processo de aceitação, e já chegou a postar outra foto sua durante a infância, com a legenda: "Curar a sua criança interior potencializa o seu eu adulto", diz, e finaliza com a mensagem: "quando eu crescer, irei me tornar uma borboleta".

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