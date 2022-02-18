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Mudança

Cantora Kelly Clarkson quer mudar nome famoso para Kelly Brianne

Ela diz que novo nome reflete quem ela é de forma mais completa. A revista Us Weekly obteve documentos judiciais nesta semana nos quais ela pede para usar o primeiro e segundo nome
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:41

A cantora Kelly Clarkson quer mudar nome famoso para Kelly Brianne
A cantora Kelly Clarkson quer mudar nome famoso para Kelly Brianne Crédito: Reprodução/Instagram @kellyclarkson
A cantora, compositora e apresentadora de talk show Kelly Clarkson, 39, quer mudar legalmente o nome famoso para Kelly Brianne. A revista Us Weekly obteve documentos judiciais nesta semana nos quais ela pede para usar o primeiro e segundo nome.
Segundo os documentos, a cantora diz que novo nome reflete quem ela é de forma mais completa. Uma audiência para o pedido de alteração do nome está marcada para 28 de março. A revista People procurou um representante da cantora, que não retornou o pedido de comentário.
A mudança de nome aconteceu mais de um ano após um divórcio conturbado do empresário Brandon Blackstock, 44. No final do mês passado, eles chegaram a um acordo sobre um rancho em Montana, que havia sido um ponto de discórdia no processo.
Em dezembro do ano passado, a cantora foi impedida pela Justiça de despejar o ex-marido do rancho. Uma fonte disse na época à revista Us Weekly que ele estava morando no local e não tinha condições financeiras de comprar uma casa naquele momento.
Kelly e Blackstock foram casados durante sete anos e são pais de River Rose, 7, e Remington Alexander, 5. Após o divórcio, a cantora brincou que pretende ser "solteira para sempre". A artista chegou a gastar mais de R$ 6 milhões no processo.

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