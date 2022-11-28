Cantora de ‘Sweet Dreams’, Annie Lennox elogia cover de pedreiros brasileiros

Annie Lennox elogia cover de pedreiros brasileiros Crédito: Instagram/@quartetodaarriacao/@officialannielennox

Um grupo de pedreiros conhecido como Quarteto da Arriação nas redes sociais recebeu elogios de Annie Lennox, cantora da dupla Eurythmics, do clássico Sweet Dreams. A música ganhou uma versão dos brasileiros. recentemente e chegou à artista pelo Instagram: "Sonhos doces [Sweet Dreams] viajam pelo mundo e pelos sete mares até o Brasil! O quão grande é isso?!"

O Quarteto da Arriação se emocionou com o reconhecimento: "Deus seja louvado. Sabe quem está sem acreditar: Pois é, somos nós. A própria Annie Lennox postou em sua rede social".

"Hoje 400 mil pessoas acompanham nossos vídeos. Temos muitos projetos para colocar em prática. Temos muitos contratempos para gravarmos, na maioria das vezes nem almoçamos. Como a palavra diz: o justo prevalece. E cá estamos nós recebendo essas bênçãos que são você!. Sejam todos bem-vindos! Vamos fazer o melhor para a transmissão de um bom humor a todos vocês!", continuaram.

Os serventes de pedreiro no vídeo são Isaías Gonçalves (o vocalista), Charles Richard, Davi Luna e Renan Cássio. Em entrevista ao site G1, Richard explicou que o cenário usado é na construção da casa de um parente na região de Recife, e brincou: "Meu primo está revoltado. Aquela casa já devia estar pronta há muito tempo, mas é nosso cenário. Onde mais a gente vai gravar?"