Cantor Maurílio é transferido de hospital; quadro de saúde é grave

Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza Crédito: Instagram/@mauriliolem

O cantor Maurílio, 28, que faz dupla com Luiza, foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia nesta segunda (20). Segundo comunicado, o artista segue em estado grave, mas apresentou condições estáveis para a transferência, que estava prevista desde o início.

O sertanejo estava internado na UTI do Hospital Jardim América, em Goiás, desde a última quarta (15) após ter passado mal durante a gravação de um DVD e sofrer três paradas cardíacas.

"Nas últimas 24 horas, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue intubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período", diz o comunicado. O texto também afirma que a transferência foi realizada de forma segura.

Luana Ramos, mulher de Maurílio, contou que ele teve uma reação positiva à visita dela na manhã de domingo (19). O cantor chorou e teve espasmos depois de uma conversa que ela teve com ele ao pé do ouvido.

"Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje [domingo, 19] e comecei a conversar com ele, igual a gente faz todo dia. E, ele começou a chorar. Chorou, o batimento cardíaco dele aumentou", disse.

"E ele começou a ter espasmos musculares, começou a tossir, até me assustei um pouco. O pessoal da UTI falou que isso era muito bom, que era sinal de que ele estava me escutando", explicou Luana.