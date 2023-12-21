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Cameron Diaz diz que casais com 'quartos e casas separados' deveriam ser 'normalizados'

Casada com o guitarrista da banda Good Charlotte, Benji Madden, desde 2015, ela fez essas revelações durante uma participação no podcast "Lipstick on the Rim"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 13:36

Cameron Diaz diz que pode ter sido 'mula de drogas' sem saber
Cameron Diaz  acha que deveria ser "normalizado" para casais não apenas terem quartos separados Crédito: Rafael Andrade/Folhapress
A atriz Cameron Diaz, 51, acha que deveria ser "normalizado" para casais não apenas terem quartos separados, mas casas separadas.
Casada com o guitarrista da banda Good Charlotte, Benji Madden, desde 2015, ela fez essas revelações durante uma participação no podcast "Lipstick on the Rim" nesta terça-feira (19). A atriz e Madden são pais de uma menina, Raddix, que nasceu em janeiro de 2020.
"Para mim, literalmente, eu tenho minha casa, você tem a sua", disse Diaz. "Nós temos a casa da família no meio. Eu vou dormir no meu quarto. Você vai dormir no seu quarto. Está tudo bem." "E temos o quarto no meio onde podemos nos reunir para nossas relações", acrescentou a atriz.
Os apresentadores do podcast acharam divertida a opinião ousada de Diaz e disseram que ela provavelmente não deveria ter compartilhado sua opinião pouco convencional com o público.
"Eu já disse isso", respondeu a atriz. "Aliás, eu não me sinto assim agora só porque meu marido é maravilhoso. Eu disse isso antes de me casar."
Na mesma entrevista, ela também quebrou o silêncio sobre os rumores de que o comportamento do ator Jamie Foxx no set do filme "Back in Action" a teriam feito abandonar a atuação pela segunda vez.
Ela mencionou especificamente os rumores de que Foxx estava "tornando tudo miserável" nos bastidores, o que supostamente a fez "nunca mais fazer outro filme".
Diaz disse que os relatos não poderiam estar mais longe da verdade. "Jamie é o melhor. Eu amo muito esse cara", falou. "Ele é uma pessoa tão especial e tão talentosa, muito divertido."
Ela admitiu que houve "contratempos" no set. No entanto, classificou como apenas "coisas naturais que acontecem".

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