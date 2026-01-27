Calvin Harris vai tocar em bloco no pré-Carnaval de São Paulo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:06
Calvin Harris vai tocar em trio elétrico no pré-Carnaval de rua de São Paulo. O DJ escocês, que assina faixas como "Summer", "One Kiss" e "Feel So Close", se apresenta no Bloco Skol no dia 8 de fevereiro. O local de concentração ainda não foi divulgado.
O público também pode assistir aos shows de Nattan e Xand Avião. Zé Vaqueiro, cantor de piseiro, e Felipe Amorim, que mistura forró, piseiro, funk, sertanejo e trap, completam a programação. O bloco começa às 11h e é promovido pela marca de cerveja Skol.
O Carnaval acontece nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Interessados em participar da folia podem consultar a programação oficial da festa no site oficial da Prefeitura de São Paulo para o evento.
Neste ano, já estão confirmados blocos puxados por Ivete Sangalo, Mariana Ayadar, Alceu Valença, BaianaSystem e Quintal dos Prettos.
