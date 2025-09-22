Ato

Caetano Veloso, Djavan e Chico Buarque participam de atos contra PEC da Blindagem

Wagner Moura, Gilberto Gil e Daniela Mercury também foram às ruas

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:23

Chico Buarque, Caetano Veloso e Djavan participaram de ato contra a PEC da Blindagem Crédito: Antonio Lacerda/EFE/Folhapress

Acontecem pelo Brasil, neste domingo (21), atos contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e contra a PEC da Blindagem. Esse texto prevê que um parlamentar só poderá ser alvo de processo com autorização do Legislativo.

Os protestos são impulsionados pela mobilização de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso nomes confirmados para o ato em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Já em Salvador, Wagner Moura subiu em um trio elétrico comandado por Daniela Mercury. Diante de milhares de pessoas, ele criticou a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. "É por causa daquela lei [promulgada na época da ditadura] que a gente teve o Bolsonaro e isso não pode acontecer nunca mais. Sem blindagem e sem anistia", disse o ator.

Wagner Moura e a cantora Daniela Mercury participam de ato no Farol da Barra, em Salvador Crédito: Cleber Sandes/Folhapress

"Fiquei com vontade de falar do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, que é exemplo para o mundo todo. A gente, que cresceu dizendo que a nossa democracia é frágil e jovem, [viu que] ela botou para lenhar", acrescentou o artista, ovacionado pelos manifestantes.

Em Brasília, uma multidão também se reuniu para protestar. Por lá, quem comandou o trio foi o cantor Chico César. Em Belém, o ato contou com a participação do ator Marco Nanini.

Nomes como Debora Bloch, João Vicente de Castro, Cláudia Abreu, Malu Mader, Caco Ciocler, Dira Paes e Renata Sorrah também participarão dos atos, que ocorrem em dez capitais.

Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Belém, Brasília e João Pessoa já tiveram mobilizações desde a manhã deste domingo. No Rio e em São Paulo, os atos começam na parte da tarde.

A manifestação foi convocada nas redes sociais em protesto contra o Congresso Nacional após a votação da PEC da Blindagem e da urgência para o projeto da anistia.

