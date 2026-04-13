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Brunna Gonçalves e Pocah inauguram jardim em homenagem às 'plantas' do BBB

Para cortar o laço de fita, compareceram três ex-participantes que mantinham esse rótulo em suas respectivas edições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 15:47

Pocah, do BBB 21, Brunna Gonçalves, do BBB 22, e Rizia Cerqueira, do BBB 19, e Karol Conká, do BBB 21
Pocah, do BBB 21, Brunna Gonçalves, do BBB 22, e Rizia Cerqueira, do BBB 19, e Karol Conká, do BBB 21 Crédito: Globo/ Larissa Lopes
A Globo resolveu fazer uma homenagem às chamadas "plantas" das edições do Big Brother Brasil. Para isso, inaugurou nesta segunda-feira (13) um jardim cujo nome é bem sugestivo: jardim BBBotânico.
Para cortar o laço de fita, compareceram três ex-participantes que mantinham esse rótulo em suas respectivas edições: Pocah, do BBB 21, Brunna Gonçalves, do BBB 22, e Rizia Cerqueira, do BBB 19.
Ao lado das três ex-participantes estava Karol Conká, do BBB 21, que em nenhum momento foi planta, mas até hoje é lembrada como a competidora mais rejeitada ao ser eliminada com mais de 99%.
O espaço paisagístico, localizado nos Estúdios Globo, conta com mais de dez espécies, entre bromélias, alocasias, palmeiras, samambaias e costela-de-adão. Cada planta do jardim recebe uma placa com o nome de um participante cujo jogo foi mais silencioso e pacato.
Allan, do BBB 19, Victor Hugo, do BBB 20 e Michel, do BBB 24, também têm plaquinhas com seus respectivos nomes. As escolhas tiveram participação do público nas ruas.

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