Brunna Gonçalves e Pocah inauguram jardim em homenagem às 'plantas' do BBB

Pocah, do BBB 21, Brunna Gonçalves, do BBB 22, e Rizia Cerqueira, do BBB 19, e Karol Conká, do BBB 21 Crédito: Globo/ Larissa Lopes

A Globo resolveu fazer uma homenagem às chamadas "plantas" das edições do Big Brother Brasil. Para isso, inaugurou nesta segunda-feira (13) um jardim cujo nome é bem sugestivo: jardim BBBotânico.

Para cortar o laço de fita, compareceram três ex-participantes que mantinham esse rótulo em suas respectivas edições: Pocah, do BBB 21, Brunna Gonçalves, do BBB 22, e Rizia Cerqueira, do BBB 19.

Ao lado das três ex-participantes estava Karol Conká, do BBB 21, que em nenhum momento foi planta, mas até hoje é lembrada como a competidora mais rejeitada ao ser eliminada com mais de 99%.

O espaço paisagístico, localizado nos Estúdios Globo, conta com mais de dez espécies, entre bromélias, alocasias, palmeiras, samambaias e costela-de-adão. Cada planta do jardim recebe uma placa com o nome de um participante cujo jogo foi mais silencioso e pacato.