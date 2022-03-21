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Bruna Marquezine cai em meme de Justin Bieber dançando 'Envolver'

Anitta foi quem disse para atriz que se tratava de uma montagem. O vídeo viralizou na internet e deixou os fãs  agitados.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:36

A atriz ficará longe das novelas da TV Globo para estrear carreira internacional
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine
A cantora Anitta, 28, mostrou uma conversa inusitada com sua amiga Bruna Marquezine, 26, na manhã desta segunda-feira (21). Em seus Stories, a cantora publicou as mensagens trocadas, em que a atriz comemorava um vídeo em que Justin Bieber supostamente estava dançando a música "Envolver".
"Caraca, eu abri o meu Instagram e vi o Justin Bieber fazendo o challenge de 'Envolver'. [A música] vai bater número um e vão ter que aceitar. Vem para cá que a gente tem que comemorar. Te amo", disse Marquezine em áudio.
No entanto, o vídeo se trata de um meme. "É montagem", escreveu Anitta alguns minutos após receber o áudio da amiga. "Eu quero gravar isso e postar", completou a cantora, que riu com a amiga na troca de mensagens.
Neste final de semana, Anitta atingiu a 7ª posição no ranking global do Spotify com a música "Envolver". No sábado (19), saltou para a 9ª posição, de onde avançou mais neste domingo, com quase três milhões de reproduções do hit, se tornando a primeira brasileira no Top 10 da plataforma.
A cantora também está no Top 10 de Brasil, Bolívia, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, e ainda desponta no Top 20 de outros países. Os resultados são referentes ao total de reproduções feitas no dia anterior à divulgação.
Antes do sucesso de "Envolver", a música de Anitta mais bem colocada no Spotify era "Vai Malandra" (2017), que chegou a 18ª colocação. No YouTube, o clipe da música ultrapassou a marca de 61 milhões de visualizações até a tarde deste domingo.
"Envolver" deverá integrar o novo disco da cantora, que será lançado neste ano. Na madrugada deste domingo, Anitta trouxe outra boa notícia para seus fãs e revelou que o tão esperado álbum "Girl From Rio" deve ser lançado em abril.
Na madrugada deste domingo (20), ela fez uma série de tuítes enquanto "estava bêbada" e entre declarações aos fãs e pedidos de desculpas por não fazer "uma live bêbada", ela respondeu uma fã que questionou: "Qual a data do álbum, mulher? Solta e bota a culpa na bebida".
"Abril, anted do ohalella" [sic], escreveu Anitta. O tuíte da cantora já ultrapassou 2.000 curtidas, e fãs e internautas entenderam que a artista quis se referir ao festival Coachella, no qual ela foi anunciada como atração, ao lado de Pabllo Vittar, em janeiro de 2020, e que começa em 15 de abril.

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