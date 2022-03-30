Bruna Linzmeyer revela que teve ajuda do irmão para contar à família sobre namorada

Bruna Linzmeyer no "Conversa com Bial" Crédito: Globo

A atriz Bruna Linzmeyer participou do programa Conversa com Bial na terça-feira, 29, e bateu um papo com Pedro Bial sobre as gravações da novela Pantanal e também sobre sua vida pessoal.

A artista contou que se impressionou com o cenário da novela, gravada no Mato Grosso do Sul e que estreou na segunda-feira, 28 "Muito bicho pelo caminho, muitos pássaros. Chegamos de noite, depois de oito horas de estrada. Acordei às 5h e pouco e era uma sinfonia de bicho, pássaro, canto, uma barulheira! Eu fiquei impactada", disse Bruna.

Ela ainda revelou que a equipe dava instruções para todos terem cuidado com possíveis 'perigos ocultos': "É muito lindo também a produção assumindo o que é incontrolável de se filmar em um lugar como esse".

No bate-papo, a atriz falou de sua personagem, Madeleine: "Ela é cheia de sonhos, impetuosa, de ir contra os pensamentos da família. Aí, se apaixona por um peão, acabam se casando e indo para o Pantanal. Ela tenta gostar de lá, mas é uma vida muito solitária".