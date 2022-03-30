Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Bruna Linzmeyer revela que teve ajuda do irmão para contar à família sobre namorada
Famosos

Bruna Linzmeyer revela que teve ajuda do irmão para contar à família sobre namorada

A atriz participou do programa Conversa com Bial na terça-feira, 29
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:47

Bruna Linzmeyer no
Bruna Linzmeyer no "Conversa com Bial" Crédito: Globo
A atriz Bruna Linzmeyer participou do programa Conversa com Bial na terça-feira, 29, e bateu um papo com Pedro Bial sobre as gravações da novela Pantanal e também sobre sua vida pessoal.
A artista contou que se impressionou com o cenário da novela, gravada no Mato Grosso do Sul e que estreou na segunda-feira, 28 "Muito bicho pelo caminho, muitos pássaros. Chegamos de noite, depois de oito horas de estrada. Acordei às 5h e pouco e era uma sinfonia de bicho, pássaro, canto, uma barulheira! Eu fiquei impactada", disse Bruna.
Ela ainda revelou que a equipe dava instruções para todos terem cuidado com possíveis 'perigos ocultos': "É muito lindo também a produção assumindo o que é incontrolável de se filmar em um lugar como esse".
No bate-papo, a atriz falou de sua personagem, Madeleine: "Ela é cheia de sonhos, impetuosa, de ir contra os pensamentos da família. Aí, se apaixona por um peão, acabam se casando e indo para o Pantanal. Ela tenta gostar de lá, mas é uma vida muito solitária".
Questionada sobre a vida pessoal, Bruna contou que recebeu ajuda do irmão para contar à família que ela namorava uma mulher.

Veja Também

Para comemorar aniversário, Anitta faz viagem e decide destino na sorte

Britney Spears compartilha vídeo com ovo de Páscoa feito em Rondônia

Thaila Ayala encontra cobra no quintal de casa após festa de 'Pantanal'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados