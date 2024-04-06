Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Britney Spears nada nua em destino paradisíaco: 'Acredito em Deus sempre que estou aqui'
Aproveitando

Britney Spears nada nua em destino paradisíaco: 'Acredito em Deus sempre que estou aqui'

Não é novidade para ninguém que a cantora às vezes se aventura por praias e destinos paradisíacos do jeito que veio ao mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 10:31

Britney Spears
Britney Spears compartilhou registros de uma viagem em que nada completamente nua em uma praia e segura os seios Crédito: Instagram/@britneyspears
Não é novidade para ninguém que Britney Spears às vezes se aventura por praias e destinos paradisíacos do jeito que veio ao mundo.
Desta vez, a cantora compartilhou registros de uma viagem em que nada completamente nua em uma praia e segura os seios. A artista, no entanto, cobriu a região e a parte íntima com emojis de flores.
"Que lindo mimo para mim mesma. Acredito novamente em Deus sempre que vou a este destino e provavelmente não há outra pessoa que se sinta tão abençoada como eu sempre que saio daqui", escreveu ela na legenda.

Veja Também

Faustão supera rejeição de órgão após transplante e segue tratamento

Wanessa Camargo fará primeiro show pós-BBB

Taís Araújo vai entrevistar Oprah Winfrey durante passagem da apresentadora pelo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Britney Spears Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados