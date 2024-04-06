Britney Spears nada nua em destino paradisíaco: 'Acredito em Deus sempre que estou aqui'

Britney Spears compartilhou registros de uma viagem em que nada completamente nua em uma praia e segura os seios Crédito: Instagram/@britneyspears

Não é novidade para ninguém que Britney Spears às vezes se aventura por praias e destinos paradisíacos do jeito que veio ao mundo.

Desta vez, a cantora compartilhou registros de uma viagem em que nada completamente nua em uma praia e segura os seios. A artista, no entanto, cobriu a região e a parte íntima com emojis de flores.