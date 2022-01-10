Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Bob Saget, de 'Três É Demais', morre aos 65 anos

Comediante foi encontrado em hotel de Orlando, neste domingo (9).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 08:06

A ator Bob Saget foi encontrado morto em hotel de Orlando
A ator Bob Saget foi encontrado morto em hotel de Orlando Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Bob Saget, de 65 anos, foi encontrado morto neste domingo (9), em Orlando, nos Estados Unidos.
De acordo com o TMZ, ele estava hospedado no Hotel Ritz-Carlton e foi encontrado sem vida, em seu quarto, por um segurança.
Segundo autoridades locais, após a chegada dos bombeiros, por volta das 16h, Bob foi dado como morto. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.
Com um extensa carreira no universo das artes cênicas, Saget ficou altamente conhecido por interpretar Danny Tanner, na série "Três é Demais". Até o momento, outros atores do programa, como John Stamos, Mary Kate e Ashley Olsen, não se pronunciaram sobre o assunto.

Veja Também

Palácio de Buckingham anuncia concurso de pudins em homenagem à rainha Elizabeth 2ª

Alfonso Herrera, ex-RBD, dá conselho polêmico a novos atores

Gil do Vigor defende educação e programas sociais para Brasil voltar a crescer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Milena passa o dia lamentando saída de Samira e guarda fio de cabelo da sister
Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados