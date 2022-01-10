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Família Real

Palácio de Buckingham anuncia concurso de pudins em homenagem à rainha Elizabeth 2ª

Em fevereiro, monarca completa 70 anos no trono. A busca pela sobremesa se dará durante a comemoração do jubileu de platina da rainha Elizabeth 2ª
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 07:58

A rainha Elizabeth II, da Ingraterra
A rainha Elizabeth II, da Ingraterra, será homenageada em concurso de pudins no Palácio de Buckingham Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
O Palácio de Buckingham anunciou que vai promover um concurso de confeitaria no Reino Unido para homenagear a monarca com um pudim.
A busca pela sobremesa se dará durante a comemoração do jubileu de platina da rainha Elizabeth 2ª, que atinge a marca de 70 anos no trono em fevereiro.
As celebrações serão feitas durante o primeiro final de semana de junho, com uma série de intervenções culturais.
Britânicos a partir de oito anos podem se inscrever para criar "a receita perfeita". Os cinco finalistas vão apresentar suas criações para uma banca avaliadora, que será composta pela ex-jurada do reality Great British Bake Off, Dame Mary Berry, a jurada do Masterchef: The Professionals, Monica Galetti, e o chef do Palácio de Buckingham, Mark Flanagan.
Depois da escolha, o pudim vencedor será disponibilizada para o público, assim como nos almoços oficiais do palácio durante o fim de semana do jubileu.

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