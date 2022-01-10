Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rebelde

Alfonso Herrera, ex-RBD, dá conselho polêmico a novos atores

Netflix disponibilizou nova versão da novela. Ator usou as redes sociais neste domingo (9) para soltar um conselho polêmico.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 07:54

O ex-RBD Alfonso Herrera
O ex-RBD Alfonso Herrera Crédito: Reprodução/Instagram/@ponchohd
Alfonso Herrera, o Poncho, usou as redes sociais neste domingo (9) para soltar um conselho polêmico à nova geração de atores de Rebelde.
Na última semana, a Netflix lançou uma nova versão da novela mexicana. Aproveitando a divulgação da produção pelo serviço de streaming, o ex-RBD resolveu trazer uma velha polêmica à tona: o salário do elenco original.
"Todo o sucesso do mundo! Conselho: verifiquem bem seus contratos", tuitou. O ator que deu vida à Miguel na novela faz referência às reclamações dos ex-integrantes, que declararam receber salários baixos, mesmo com o sucesso da produção.
Em dezembro, a cantora Dulce María, que também era protagonista, revelou que boa parte do seu salário vinha de campanhas publicitárias e não da atuação em "Rebelde".
"Foi algo muito forte porque na época ganhávamos muito pouco. Agora faço as contas do que ganhávamos, e claro, no final, recebíamos muito pouco", disse durante entrevista ao youtuber Yordi Rosado.

Veja Também

Gil do Vigor defende educação e programas sociais para Brasil voltar a crescer

Helô Pinheiro diz que Gisele Bündchen pisou na bola com ela na Olimpíada do Rio

Atores nacionais participam de jogo de futebol na praia de Itaoca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados