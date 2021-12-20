Bil e Marina, de A Fazenda 13, são vistos aos beijos em festa

Bil Araújo e Marina Ferrari em A Fazenda 13 Crédito: Reprodução/Record TV

Os finalistas de A Fazenda 13, Arcrebiano Araújo (segundo lugar) e Marina Ferrari (quarto lugar), foram vistos aos beijos durante a festa Natal da Vila, de Carlinhos Maia, neste domingo (19).

O casal deixou o isolamento do reality na última quinta-feira (16), mas as especulações sobre a inclusão dos dois na próxima edição do Power Couple Brasil já começaram a surgir.

Bil, como é conhecido, poderia estar de olho em incluir mais um programa na sua lista de participações  além de conquistar o segundo lugar em A Fazenda 13, na Record, neste ano ele também participou de Big Brother Brasil 21 e No Limite, ambos da TV Globo.

O beijo dos ex-peões foi registrado pelo DJ Calixto, que postou vídeos em seus stories. "O casal mais top de 2021", disse Calixto.

🚨ALERTA CASAL: Bil e Marina ficam após 3 meses de Bil se focar apenas em jogo.



MaBil é real. #AFazenda pic.twitter.com/muebnGJ3ze — UELLITOR 🗣️🔥 (@uellitor) December 20, 2021

Bil e Marina juntos!

Bil já está se preparando para outro reality: POWER COURPLE.

ESSE NÃO PERDE TEMPO!!! pic.twitter.com/ecZ39Q7JYG — ღ 🄼🄾🅁🄶🄰🄽🄰 ღ (@nana_rebolcas) December 20, 2021