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Clima de paquera

Bil e Marina, de A Fazenda 13, são vistos aos beijos em festa

Internautas especulam se casal vai participar da próxima edição de Power Couple
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 17:28

Bil Araújo e Marina Ferrari em A Fazenda 13
Bil Araújo e Marina Ferrari em A Fazenda 13 Crédito: Reprodução/Record TV
Os finalistas de A Fazenda 13, Arcrebiano Araújo (segundo lugar) e Marina Ferrari (quarto lugar), foram vistos aos beijos durante a festa Natal da Vila, de Carlinhos Maia, neste domingo (19).
O casal deixou o isolamento do reality na última quinta-feira (16), mas as especulações sobre a inclusão dos dois na próxima edição do Power Couple Brasil já começaram a surgir.
Bil, como é conhecido, poderia estar de olho em incluir mais um programa na sua lista de participações  além de conquistar o segundo lugar em A Fazenda 13, na Record, neste ano ele também participou de Big Brother Brasil 21 e No Limite, ambos da TV Globo.
O beijo dos ex-peões foi registrado pelo DJ Calixto, que postou vídeos em seus stories. "O casal mais top de 2021", disse Calixto.

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