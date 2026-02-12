Festa do líder

BBB 26: Milena completa desafio do Barrado no Baile em duas horas

Jonas justificou a escolha de tirar a mineira da farra afirmando que ela não dá valor e não respeita a pessoa que é dona da festa

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:06

O líder da semana do BBB 26 (Globo) Jonas Sulzbach ganhou uma festa em sua homenagem nesta quarta-feira (11). O brother precisou escolher uma pessoa para desconvidar de sua festa na dinâmica Barrado no Baile. Milena Moreira foi a escolhida, porém a sister completou o desafio em duas horas e ganhou acesso à celebração.

Jonas justificou a escolha de tirar a mineira da farra afirmando que ela não dá valor e não respeita a pessoa que é dona da festa, chegando ao ponto de levar uma toalha para colocar no rosto e dormir no local. Ele ainda disse que a sister é "chata demais".

"Eu agradeço muito. Pela primeira vez eu agradeço por algo útil que você esteja fazendo. Estou louca para pintar, sério, eu pinto todos os dias na minha casa", rebateu a sister.

Ao chegar na sala do desafio, ela não se intimidou com o tamanho da pintura de Jonas que teria que colorir. Ela precisava seguir um gabarito e não podia deixar o papel rasgar. Milena começou a colorir às 22h25.

Perto da meia-noite, a mineira percebeu que errou a cor da blusa de Jonas no desenho, mas ela usou suas habilidades de recreadora infantil e, com um papel molhado, conseguiu apagar o erro, sem rasgar a folha, e corrigir seu erro.

Duas horas depois de começar a pintura, às 00h29, Milena finalizou o desenho. Ela chamou a produção para conferir o trabalho. O dummy chegou cinco minutos depois e apontou para a cor da blusa de Jonas. A sister, então, se defendeu.

"Eu errei, apaguei com papel higiênico e pintei de novo. Mas não tem nenhuma regra falando que não posso apagar. Eu pintei de azul escuro por cima", justificou.

A prova foi validada e, às 00h40, a produção tocou a música Rebelde, da banda mexicana RBD, para a volta triunfal da sister na festa do líder. Ao chegar, foi abraçada por Ana Paula Renault. Todos os brothers se juntaram em uma roda para cantarem e pularem a canção favorita de Milena.

"Foi muito bom pintar. Eu não considerei aquilo um castigo", comentou a sister com seus aliados.

