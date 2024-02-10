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BBB 24: Michel vence Prova do Anjo; conheça os escolhidos para o Monstro

A prova propôs que os participantes percorressem um 'labirinto' para colher produtos de uma 'lista de compras' feita por um colega
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 15:12

Michel é o novo Anjo do BBB 24
Michel é o novo Anjo do BBB 24 Crédito: Fabio Rocha/Globo
Michel venceu a Prova do Anjo no BBB 24 teve início na tarde deste sábado, 10. Conforme informado na divulgação da dinâmica da semana (relembre aqui), o vencedor está imune e pode imunizar mais um participante no próximo paredão.
Michel escolheu Giovanna, Raquele e Isabelle para participarem com ele do Almoço do Anjo. O Castigo do Monstro, intitulado de "serpentes" nesta semana, foi dado para Matteus e Deniziane.
A prova, patrocinada por um aplicativo de entregas, propôs que os participantes percorressem um 'labirinto' para colher produtos de uma 'lista de compras' feita por um colega. Quem levasse menos tempo para fazer o percurso e completar a lista de itens, seria o vencedor.
Portanto, os participantes foram divididos em três grupos: os que disputaram, efetivamente, a Prova do Anjo, os que participaram fazendo uma 'lista de pedidos' e os que não tiveram nenhuma participação no decorrer da competição.

Como foi a Prova do Anjo

Beatriz, Fernanda, MC Bin Laden, Michel, Raquele e Yasmin Brunet foram sorteados para participar da disputa. Por questões médicas, Giovanna não participou da Prova do Anjo.
Beatriz foi a primeira a participar, e completou a prova em mais de dois minutos e meio. Ela já foi superada em seguida por Fernanda, bem mais rápida, levando menos de 50 segundos. Ambas fizeram o labirinto de forma direta, mas acabaram errando um item da lista.
Yasmin foi a terceira a competir, e, sem ter certeza dos itens, decidiu voltar para o início do labirinto para rever a lista de produtos que deveria pegar. Acabou sendo a primeira a acertar todos os itens, e, mesmo com um minuto de tempo a mais que Fernanda, ficou na liderança por acertar todos os itens.
Raquele participou na sequência, mas errou dois itens, sendo a pior colocada até então. Posteriormente, Michel tomou a liderança da disputa de Yasmin, acertando todos os itens, mas sendo 36 segundos mais rápido. Bin Laden também acertou todas, mas foi o competidor mais lento entre todos, levando mais de três minutos para concluir a Prova do Anjo.
Michel recebeu R$ 5 mil para gastar no aplicativo após o fim do programa. Marcus, que escolheu seus itens, também recebeu R$ 1 mil no APP.

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