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BBB 24: Michel é o décimo primeiro eliminado do reality, com 70,33% dos votos

Mineiro foi anjo por três vezes consecutivas e cai na primeira berlinda depois da sequência de imunidades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 08:09

Michel é o décimo primeiro eliminado do BBB 24
Michel é o décimo primeiro eliminado do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
Michel Nogueira, 33, foi o décimo primeiro eliminado do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (5). O professor mineiro recebeu 70,33% dos votos para sair da casa na única vez que foi para o paredão.
O ex-participante caiu na berlinda por indicação direta do líder Lucas, no último domingo (3). Michel tinha um embate com o portador da liderança que se agravou no dia 20 de fevereiro, durante uma briga generalizada.
Outro desafeto do ex-BBB era Davi, que enfrentou o mineiro no paredão, junto com Alane.
Na confusão deste mês, o mineiro também discutiu com MC Bin Laden.
A trajetória do mineiro foi marcada pelo desempenho na provas do reality, em especial nas do anjo. Michel conseguiu a autoimunidade por três vezes seguidas. Ele tinha a estratégia de fazer as dinâmicas priorizando a calma no lugar da velocidade.
O professor era aliado de Giovanna e Raquele. Ele também dizia proteger Isabelle. Segundo Michel, uma das suas razões para ter entrado no programa era conseguir dinheiro para casar com o namorado.

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