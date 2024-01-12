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BBB 24: Giovanna quebra o pé e terá de usar bota ortopédica

Sister foi vetada da prova do líder da última quinta-feira (11)  por conta do acidente e precisará usar o acessório por cinco semanas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 15:57

Na última quarta-feira, 10, aconteceu a primeira festa do BBB 24. A nutricionista e modelo Giovanna Lima fraturou o 5° metatarso, um dos ossos do pé, e só descobriu horas depois, quando solicitou atendimento médico. A nutricionista terá de usar bota ortopédica por cinco semanas e no momento está usando muletas para se locomover.
Após o ocorrido, a sister voltou para a casa bem abalada, conversando com os colegas sobre seu medo da lesão prejudicar sua trajetória no programa.
Na quinta-feira, 11, a mineira ainda participava do primeiro paredão da edição ao lado de Maycon e Yasmin Brunet. Nessa berlinda, o público votou em qual participante deveria ficar no programa. O merendeiro recebeu 8,46% dos votos e deu adeus a casa mais vigiada do Brasil.
Giovanna Lima, participante do BBB 24
Giovanna Lima está usando muletas para se locomover  Crédito: Reprodução/TV Globo

PROVA DO LÍDER

Após a eliminação, os brothers ainda participaram da nova prova do líder, onde Rodriguinho levou a melhor. Na prova, os participantes se dividiram em quatro equipes de seis pessoas. Três dos jogadores tiveram que transportar as três caixas na van, comandada por uma manivela que o restante da equipe manuseava, para o desembarque.
Em seguida, o percurso se repetia com quem rodou a manivela na primeira rodada. O grupo que entregasse as seis caixas no menor tempo, ganhava.
Logo após, cada um dos participantes abriu um envelope localizado nas caixas. Quem retirasse a carta escrito ‘Meli+’ se consagraria o novo líder do BBB 24.
Na equipe de Rodriguinho estavam Nizam, Giovanna Pitel, Matteus, Lucas Pizane e Fernanda. Todos os membros da equipe azul foram convidados para o Vip pelo líder, além de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Deniziane e Vinícius Rodrigues.
Giovanna foi vetada da prova em razão de sua fratura e o veto da líder anterior, Deniziane, foi anulado.
Além da divisão entre Vip e Xepa, Rodriguinho ficou responsável por denominar três pessoas para ficarem Na Mira do Líder: Davi, Isabelle e Beatriz. Um dos três participantes será a indicação do líder para o paredão que será formado nesta sexta-feira, 12.
*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

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