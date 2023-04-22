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A hora da decisão

BBB 23: Aline, Bruna e Larissa disputam vaga na final

Eliminação ocorre no domingo, 23; Trio disputa vaga na final, pódio será definido na próxima quarta-feira. Vencedor do reality pode levar, por enquanto, R$ 2,82 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 09:42

O Big Brother Brasil está em seus momentos finais e na noite desta sexta-feira, 21, o último paredão da temporada foi formado com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa. As duas menos votadas ganham uma vaga no pódio final, com Amanda que já está na final após Prova da Finalista realizada também nesta sexta. O resultado do 18º paredão ocorre neste domingo, 23.
18º Paredão do BBB 23 é formado por Aline, Larissa e Bruna Griphao que disputam duas vagas no pódio final do reality
18º Paredão do BBB 23 é formado por Aline, Larissa e Bruna Griphao que disputam duas vagas no pódio final do reality Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo
Ao vencer a Prova da Finalista, com 17 horas e 47 minutos de resistência, Amanda não apenas ganhou um carro, como também garantiu o seu lugar na grande Final do BBB 23, que ocorre dia 25 de abril.
Os 100 dias de programa vão garantir um prêmio maior do que das edições anteriores este ano, isto por conta da dinâmica do "Modo Stone" acrescentada ao jogo.
O desafio, que não fixa um valor ao prêmio, determinou no início do jogo um valor inicial de R$ 1,5 milhão depositado pela empresa, que foi aumentando conforme os paredões foram passando. A cada dia de resultado da berlinda, três participantes sorteados palpitavam sobre quem sairia do jogo e cada acerto aumentava o valor do prêmio.
Na última quinta-feira, 20, as sisters Aline, Amanda e Bruna fizeram suas apostas onde cada uma tinha três moedas com valor de R$ 20 mil cada. Com os acertos em Ricardo como eliminado, mais um bônus de R$100 mil a mais da Stone, o prêmio aumentou em R$ R$ 240 mil e para R$ 2,82 milhões de reais.

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