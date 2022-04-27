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BBB 22

BBB 22: Arthur Aguiar diz que a sensação é de estar sonhando após vitória

Ator venceu o programa com 68,96% dos votos na noite desta terça (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:04

Arthur Aguiar
Arthur Aguiar Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Vencedor do Big Brother Brasil 22 (Globo), o ator Arthur Aguiar esteve no programa Mais Você para tomar o café da manhã com Ana Maria Braga, 73. "Não caiu a ficha ainda, Ana. Não deu tempo de me atualizar. A sensação que eu tenho é que eu estou sonhando", disse ele.
Ele comentou sobre sua trajetória no jogo, e afirmou que preferiu jogar por si só em alguns momentos, mesmo que suas atitudes não fossem entendidas por seus amigos. "Não estudei o programa antes de entrar", explicou. "As pessoas da casa me deram muito mais o jogo do que eu busquei."
Apesar disso, Arthur disse que buscou parceiros no jogo na maior parte do programa. "Eu queria aliados. Sempre achei que é um jogo muito difícil de jogar sozinho", disse. Ele ainda falou sobre sua relação com Jade Picon, que no início do reality não era de rivalidade. "Sabia que tinha partido dela."
Ele pontuou achar o discurso da ex-sister "muito contraditório" e que ele sempre foi aberto para conversar com a empresária, porém após ser indicado pela segunda vez ao Paredão, "achava que não fazia sentido construir uma nova relação com ela".
Arthur ainda agradeceu no programa aos seus fãs, chamados de padaria, e também a sua esposa Maíra Cardi, 38. "Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu poderia ganhar o programa", afirmou ainda o campeão da edição. "Quero entender como está a minha vida."
A coach fitness também participou do BBB, na 9ª edição. Arthur disse que sua esposa deu algumas dicas sobre o reality, e que ela sempre o incentivou a ser ele mesmo. "Lá na casa eu sabia que ela [Maíra] seria minha maior defensora e ia jogar tudo por mim", completou.
Para o futuro, o ator disse que tudo está muito incerto. "Não faço a menor ideia do que vou fazer com o dinheiro, não faço a menor ideia do que vai acontecer com a minha carreira", pontuou. Porém, Arthur afirma que irá decidir tudo em conjunto com a esposa. "Se não fosse por ela, não teria ido para o BBB."

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