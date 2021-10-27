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Tá noivo

Babu Santana anuncia noivado com Livia Nascimento

Casal assumiu publicamente o romance em julho deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 10:25

Babu Santana e Livia Nascimento
Babu Santana e Livia Nascimento Crédito: Instagram/babusantana
O ator e ex-BBB Babu Santana, 41, anunciou que ficou noivo de Livia Nascimento. Na noite desta terça (26), ele publicou fotos do noivado no Stories do Instagram. "Com a bênção dos filhos! És, agora, minha noiva, Lívia Nascimento", escreveu.
Em uma das imagens, o casal aparece em um restaurante ao lado dos três filhos de Babu, Babuzinho, Laura e Pinah Santana. Em outra foto, publicada por Livia e repostada por ele, as mãos de ambos com as alianças estão em destaque.
O ator assumiu o namoro com Livia em julho deste ano, cinco meses após o término do seu noivado com Tatiane Mello.
Babu participou recentemente da novela "Salve-se Quem Puder" (Globo). O ator entrou na segunda parte da trama como o policial Nanico.

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