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Babilônia: Margot Robbie convenceu diretor a fazer cena de beijo com Brad Pitt

Dupla estreia ‘Babilônia’, de Damien Chazelle, lançamento de janeiro de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 13:26

A atriz Margot Robbie
A atriz Margot Robbie Crédito: Reuters/Folhapress
Em entrevista ao E! News, Margot Robbie revelou que suas cenas de beijos com Brad Pitt, no filme Babilônia, de Damien Chazelle, na verdade, foram improvisadas. A estrela, que já esteve ao lado do ator em outro longa, Era Uma Vez em Hollywood, contou que a ideia de beijar o astro surgiu durante as gravações - e que precisou convencer o diretor a seguir com as cenas.
A atriz contou que as cenas de beijos não estavam no roteiro. "Mas pensei: 'quando eu terei novamente a chance de beijar Brad Pitt? Eu apenas vou fazer isso'", contou. Margot disse que precisou convencer Damien Chazelle para que a interação acontecesse e admitiu que as filmagens dos momentos com Pitt "foram ótimas".
"Eu disse: ‘Damien, acho que Nellie apenas subiria e beijaria Jack’", contou. "E Damien falou: 'bem, ela poderia. Espera, você só quer beijar Brad Pitt'. E eu fiquei tipo: 'ah, então me processe. Esta oportunidade pode nunca mais aparecer'. E ele disse: 'funciona para a personagem'. E eu respondi: ‘acho que sim'", completou.
A atriz revelou também que o diretor pediu que a gravação acontecesse mais de uma vez. "Ele estava tipo, 'não, faça de novo. Isso realmente funciona.' Eu fiquei tipo, 'oh, ótimo'", falou.
Além de Pitt, Margot Robbie também beija a atriz Li Jun Li, com quem já participou de produções como Sex/Life e O Exorcista.
Com estreia nos cinemas brasileiros no dia 19 de janeiro de 2023, o filme também tem no elenco Lukas Haas, Tobey Maguire, Spike Jonze, Jean Smart, Flea, Samara Weaving e Olivia Wilde. A história acompanha a ascensão e a queda dos personagens durante uma era de decadência desenfreada e depravação em uma jovem Hollywood.

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