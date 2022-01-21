Avião de Bruno, da dupla com Marrone, faz pouso alternativo em Sorocaba

O avião em que estava Bruno, cantor sertanejo da dupla com Marrone, teve de fazer um pouso alternativo ao chegar na noite desta quinta-feira, 20, em Sorocaba, no interior de São Paulo.
A aeronave partiu de São Paulo com destino a Uberlândia, Minas Gerais, onde o cantor mora. Bruno, a mulher, Mariane, o filho, Enzo, e um amigo do casal estavam a bordo.
Segundo nota enviada pela assessoria do artista, o avião precisou retornar para checar um aviso luminoso e não houve pouso de emergência.
“Esse é um procedimento comum, previsto e que foi adotado visando a completa segurança de todos”, afirmou o piloto da aeronave.
Bruno e a família seguiram viagem de carro até Uberlândia e, segundo a assessoria, já estão em casa. Nenhum dos tripulantes necessitou de atendimento médico.