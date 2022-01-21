Avião de Bruno, da dupla com Marrone, faz pouso alternativo em Sorocaba

Bruno, a mulher, o filho e um amigo do casal estavam à bordo do avião; todos já estão em casa Crédito: Reprodução/ Instagram @brunodobem

O avião em que estava Bruno, cantor sertanejo da dupla com Marrone, teve de fazer um pouso alternativo ao chegar na noite desta quinta-feira, 20, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

A aeronave partiu de São Paulo com destino a Uberlândia, Minas Gerais, onde o cantor mora. Bruno, a mulher, Mariane, o filho, Enzo, e um amigo do casal estavam a bordo.

Segundo nota enviada pela assessoria do artista, o avião precisou retornar para checar um aviso luminoso e não houve pouso de emergência.

“Esse é um procedimento comum, previsto e que foi adotado visando a completa segurança de todos”, afirmou o piloto da aeronave.