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Gastronomia

Risoto de espinafre cremoso: aprenda essa receita fácil para o jantar

Com ingredientes simples e um preparo descomplicado, o prato é uma opção saborosa para variar o cardápio da noite
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 18:53

Risoto de espinafre cremoso (Imagem: Food magic | Shutterstock)
Risoto de espinafre cremoso Crédito: Imagem: Food magic | Shutterstock

Cremoso na medida certa, com grãos macios e envolvidos por um molho aveludado, o risoto de espinafre conquista pelo sabor delicado e pelo toque levemente amanteigado. A combinação das folhas verdes com o queijo parmesão acrescenta profundidade ao prato, equilibrando suavidade e personalidade a cada garfada. Para completar, o preparo é fácil e leva ingredientes simples, tornando a opção perfeita para o jantar. A seguir, confira a receita!

Risoto de espinafre cremoso

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 700 ml de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas frescas de espinafre e fatias finas de cebola-roxa para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo baixo e mantenha-o aquecido durante o preparo. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por alguns minutos. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo frequentemente e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais.

Continue colocando o caldo de legumes até os grãos ficarem macios, mas ainda levemente firmes no centro. Adicione as folhas de espinafre e misture até murcharem. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e misture até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na hora de servir, finalize com as fatias de cebola-roxa e as folhas frescas de espinafre.

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