Risoto de espinafre cremoso: aprenda essa receita fácil para o jantar

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo baixo e mantenha-o aquecido durante o preparo. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por alguns minutos. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo frequentemente e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais.