Atriz pornô brasileira, famosa por filmes de paródia, morre aos 28 anos

Atriz trabalhava para a Inka Productions, uma empresa peruana de conteúdo adulto

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:31

Atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos
Atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@inkasxofficial

A atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos na terça-feira (5). Ela trabalhava para a Inka Productions, uma empresa peruana de conteúdo adulto.

Vitoria estava internada já havia alguns dias, mas o motivo não foi informado. A família da atriz havia pedido orações por ela.

A Inka Productions divulgou um comunicado, homenageando Vitoria por sua "alegria, carinho e a luz que ela transmitia". O vídeo mostra várias cenas de bastidores da atriz em momentos de descontração.

Paulistana, a artista ficou conhecida por filmes adultos de paródia. Entre as obras que serviram de inspiração "Round 6", "Aladdin", "Superman", "Chaves", "Chapolin Colorado" e "Branca de Neve e os Sete Anões".

