Atriz Gabi Lopes revela ter sofrido assalto em São Paulo e mostra ferimentos

Gabi Lopes foi assaltada em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@gabilopess

A atriz e empresária Gabi Lopes relatou ter sofrido um assalto na madrugada deste sábado, 23, em São Paulo. Ela estava a caminho de um compromisso com uma amiga quando um suspeito quebrou o vidro do veículo e roubou seu celular. "Ontem vivi um filme de terror na vida real", escreveu.

Gabi Lopes mostra ferimentos após assalto em SP Crédito: Reprodução/Instagram/@gabilopes

Segundo Gabi, que estava no banco do carona, ela foi atingida por estilhaços do vidro depois que o assaltante quebrou a janela. "Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo". Ela também contou que teve um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo.