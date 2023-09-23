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Imagens fortes

Atriz Gabi Lopes revela ter sofrido assalto em São Paulo e mostra ferimentos

‘Vivi um filme de terror na vida real’ contou atriz, que foi assaltada em seu carro; Gabi ficou com cortes no rosto, na mão e no cotovelo, mas ressaltou que está bem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 11:10

Gabi Lopes foi assaltada em São Paulo
Gabi Lopes foi assaltada em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@gabilopess
A atriz e empresária Gabi Lopes relatou ter sofrido um assalto na madrugada deste sábado, 23, em São Paulo. Ela estava a caminho de um compromisso com uma amiga quando um suspeito quebrou o vidro do veículo e roubou seu celular. "Ontem vivi um filme de terror na vida real", escreveu.
Gabi Lopes mostra ferimentos após assalto em SP
Gabi Lopes mostra ferimentos após assalto em SP Crédito: Reprodução/Instagram/@gabilopes
Segundo Gabi, que estava no banco do carona, ela foi atingida por estilhaços do vidro depois que o assaltante quebrou a janela. "Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo". Ela também contou que teve um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo.
“O que importa é que estou bem. Poderia ter sido bem pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem”, finalizou.

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