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Saúde

Atriz é hospitalizada após uso de Ozempic

Artista sentiu que iria desmaiar e chegou ao hospital de cadeira de rodas. "Senti que estava morrendo", relatou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 11:57

A atriz e modelo cubana Lisandra Silva fii hospitalizada após usar Ozempic
A atriz e modelo cubana Lisandra Silva Crédito: Instagram/@lisandrasilva
A atriz e modelo cubana Lisandra Silva contou que foi hospitalizada após usar Ozempic.
A modelo fez uso de Ozempic após recomendação de um médico. "Minha experiência com Ozempic. Você sabe quem me recomendou: um médico, e eu te digo que apliquei uma vez para experimentar, já que falaram tanto sobre isso e acabei no hospital".
A atriz sentiu que iria desmaiar e chegou ao hospital de cadeira de rodas. "Meu açúcar caiu tanto que eu tive ligar para o pai das crianças quando senti que estava desmaiando e meus filhos estavam dormindo ao meu lado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei na clínica em cadeira de rodas".
Após o susto, Lisandra decidiu criar uma rotina saudável para substituir a medicação. "Meu Ozempic: Dieta Ayurveda, meditação, exercício na natureza! Disciplina, determinação, resistência mental e metas claras! Saúde da mente, do corpo e do coração! Por favor, ouça meu conselho! Não há nada como um estilo de vida saudável! Não invente".

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