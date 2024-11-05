Atriz é hospitalizada após uso de Ozempic

A atriz e modelo cubana Lisandra Silva Crédito: Instagram/@lisandrasilva

A atriz e modelo cubana Lisandra Silva contou que foi hospitalizada após usar Ozempic.

A modelo fez uso de Ozempic após recomendação de um médico. "Minha experiência com Ozempic. Você sabe quem me recomendou: um médico, e eu te digo que apliquei uma vez para experimentar, já que falaram tanto sobre isso e acabei no hospital".

A atriz sentiu que iria desmaiar e chegou ao hospital de cadeira de rodas. "Meu açúcar caiu tanto que eu tive ligar para o pai das crianças quando senti que estava desmaiando e meus filhos estavam dormindo ao meu lado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei na clínica em cadeira de rodas".