Atriz é encontrada morta após passar cinco dias desaparecida

Lindsey Pearlman na série General Hospital. Atriz foi encontrada morta em LA Crédito: Reprodução/ABC

Lindsey Pearlman foi encontrada morta após cinco dias desaparecida. O corpo estava há cerca de seis quilômetros do local em que ela foi vista pela última vez. A atriz de 43 anos havia sido dada como desaparecida no dia 13 de fevereiro.

A nota da polícia de Los Angeles informa que ela foi encontrada entre a avenida Franklin e a avenida North Sierra Bonita, após o departamento receber uma denúncia para investigar uma possível morte no local.

"Por volta das 8h30 de hoje [18], policiais da área de Hollywood atenderam a um chamado via rádio para investigar uma morte entre as avenidas Franklin e North Sierra Bonita. O departamento médico legal do condado de Los Angeles confirmou que se tratava de Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo médico legista", diz a nota.

Lindsey Pearlman começou a trabalhar como atriz em 2013. Em seu currículo, papeis em séries como Empire, Chicaco Justice, The Purge - Uma Noite de Crime, General Hospital, Vicious e The Ms. Pat Show. Em 2021, ela fez uma participação em Selena: A Série, vivendo a compositora Diane Warren.

A prima de Lindsey, Savannah Pearlman se manifestou no Twitter. "Estou profundamente triste em informar que eles encontraram Lindsey, e já era tarde demais. Não tenho outras informações sobre o local ou circunstância. Lindsey era uma feroz defensora dos animais e uma atriz talentosa. Por favor, considere uma doação para o Santé D'Or em sua homenagem", diz a postagem.