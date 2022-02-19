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Atriz é encontrada morta após passar cinco dias desaparecida

Corpo de Lindsey Pearlman, que trabalhou em 'Vicious' e 'Chicago Justice', foi encontrado em Los Angeles nesta sexta-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:16

Lindsey Pearlman na série General Hospital. Atriz foi encontrada morta em LA
Lindsey Pearlman na série General Hospital. Atriz foi encontrada morta em LA Crédito: Reprodução/ABC
Lindsey Pearlman foi encontrada morta após cinco dias desaparecida. O corpo estava há cerca de seis quilômetros do local em que ela foi vista pela última vez. A atriz de 43 anos havia sido dada como desaparecida no dia 13 de fevereiro.
A nota da polícia de Los Angeles informa que ela foi encontrada entre a avenida Franklin e a avenida North Sierra Bonita, após o departamento receber uma denúncia para investigar uma possível morte no local.
"Por volta das 8h30 de hoje [18], policiais da área de Hollywood atenderam a um chamado via rádio para investigar uma morte entre as avenidas Franklin e North Sierra Bonita. O departamento médico legal do condado de Los Angeles confirmou que se tratava de Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo médico legista", diz a nota.
Lindsey Pearlman começou a trabalhar como atriz em 2013. Em seu currículo, papeis em séries como Empire, Chicaco Justice, The Purge - Uma Noite de Crime, General Hospital, Vicious e The Ms. Pat Show. Em 2021, ela fez uma participação em Selena: A Série, vivendo a compositora Diane Warren.
A prima de Lindsey, Savannah Pearlman se manifestou no Twitter. "Estou profundamente triste em informar que eles encontraram Lindsey, e já era tarde demais. Não tenho outras informações sobre o local ou circunstância. Lindsey era uma feroz defensora dos animais e uma atriz talentosa. Por favor, considere uma doação para o Santé D'Or em sua homenagem", diz a postagem.

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