Atriz de novelas da Globo, Neusa Maria Faro morre aos 78 anos

A atriz Neusa Maria Faro, em 'Alma Gêmea'A atriz Neusa Maria Faro, em 'Alma Gêmea' Crédito: TV GloboTV Globo

Neusa Maria Faro morreu, aos 78 anos, na madrugada deste sábado, 8. A informação foi publicada nas redes sociais, por amigos da atriz, que participou de novelas da Globo. Segundo as postagens, ela estava internada desde junho devido a complicações causadas por uma trombose.

Sem revelar a causa da morte, o artista Pedro Leão anunciou no Instagram: "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa".

Paulo Betti também confirmou a informação e fez homenagem a atriz. "Eu a vi na maravilhosa montagem do Teatro do Sesi, na peça 'Nossa Cidade', de Thorton WIlder, ela fazia o papel da moça heroína, Emily, que morre no trabalho de parto. Era o final dos anos 60. Neusa foi grande e múltipla?", lembrou.

Priscila Prade, fotógrafa e amiga de Neusa, compartilhou que ela foi encaminhada para um hospital após uma peça. A artista estava afastada da TV desde 2016, quando estrelou Êta Mundo Bom.

Seu último trabalho foi no ano passado, na peça Gaslight - Uma Relação Tóxica, que também foi o último de Jô Soares como diretor. A produção baseada no filme homônimo sobre abuso psicológico nos relacionamentos afetivos estreou em setembro de 2022.

"Semana difícil! Minha amada Neusa Maria Faro acabou de partir. Saiu direto do palco para o hospital, e mesmo assim a contra gosto. Tanto amor pelo teatro, tanta energia, tanta delicadeza na alma. Conheço Neuzinha há muitos anos, e sempre tivemos uma relação muito amorosa", escreveu.

"(...) A alegria dela em estar em cena sempre me contagiou. Só tenho lembranças lindas dela. E agora uma saudade imensa! Tinha certeza que nos encontraríamos em breve! Atriz completa, gigante! Que sua viagem seja linda meu amor", concluiu.

A produtora e cineasta Tássia Camargo também lamentou a perda da amiga: "Estou perdendo grandes amigos e grandes atores. A querida Neusa Maria Faro partiu ontem. A outra dimensão com grandes produções teatrais. Meus pêsames à família e amigos em comum. Descanse em paz".

Neusa Maria ficou mais conhecida por seu papel como Divina Santini, em Alma Gêmea (2005), na TV Globo. A história da personagem ficou marcada pelo bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe".

Em seguida, ela emendou papéis em mais novelas na emissora, como O Profeta (2006), Caras e Bocas (2009), Cama de Gato (2010), Morde e Assopra (2011), Gabriela (2012) e Amor à Vida (2013). Nas redes sociais, a artista mostrava a rotina com seus animais de estimação. A última publicação foi uma homenagem para Jô Soares, em 5 de agosto de 2022.