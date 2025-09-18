Luto

Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro em LA

Brad Everett Young, também conhecido por ser fotógrafo de celebridades, faleceu após um acidente de carro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:32

Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro em LA Crédito: CarlaVanWagoner / Shutterstock

Brad Everett Young, 46, morreu nesta semana em Los Angeles, vítima de um acidente de carro na rodovia 134 da cidade. A informação foi confirmada pelo assessor de imprensa do ator e fotógrafo, Paul Christensen.

"A paixão de Brad pelas artes e pelas pessoas por trás delas era incomparável. Ele cumpriu sua missão de manter a criatividade viva, e seu legado continuará através da Dream Loud Official", declarou ele ao portal The Hollywood Reporter, citando a organização fundada pelo falecido, dedicada à restauração e preservação de programas de música e arte em escolas nos EUA.

O carro de Young foi atingido por outro veículo que vinha na contramão. De acordo com o jornal britânico The Mirror, o famoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto o outro motorista foi encaminhado com vida ao hospital.

Ele era conhecido por trabalhos como a série "Grey's Anatomy" (2008) e o filme "Jurassic Park 3" (2001). Títulos como "As Panteras" (2000), "Charmed" (2000) e "Eu Te Amo, Cara" (2009) também fizeram parte de seu currículo no mainstream.

Este vídeo pode te interessar