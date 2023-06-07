Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hollywood

Ator Cuba Gooding Jr. faz acordo para derrubar acusação de estupro

Em outro caso, americano já havia admitido ter beijado uma garçonete nos lábios sem consentimento
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 09:45

Ator Cuba Gooding Jr na corte criminal de Nova York Crédito: Reuters/Folhapress
O ator norte-americano Cuba Gooding Jr. chegou a um acordo nesta terça-feira (6) para encerrar a acusação de estupro contra ele, pouco antes do caso ser julgado na corte federal de Manhattan.
Isso põe fim a um processo civil movido por uma mulher não identificada desde agosto de 2020, que o acusou de estupro. O caso teria ocorrido em 2013 em um hotel em Nova York. De acordo com o ator, a relação teria sido consensual. Era esperado que outras três mulheres, que também alegaram ter sido abusadas pelo ator entre 2009 e 2019, testemunhassem no tribunal.
Segundo o processo, Gooding teria conhecido a mulher em um restaurante em Greenwich Village e a convidado para tomar drinques com ele no hotel Mercer, em Soho. O ator, conforme a acusação, alegou que precisava trocar de roupas e a levou até seu quarto, onde tirou suas roupas.
Ao tentar sair do local, o ator teria impedido a mulher e a empurrado para a cama, tocando-a sexualmente. Apesar de suas objeções, ele teria continuado e consumado o ato.
A defesa do ator negou as acusações, considerando-as "falsas e difamatórias".
O ator, conhecido por seu papel no filme "Os Donos da Rua" e vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997 por sua atuação em "Jerry Maguire: A Grande Virada", já havia sido acusado anteriormente de apalpar ou tentar beijar à força outras mulheres. No ano passado, reconheceu ter beijado uma garçonete nos lábios sem consentimento na boate LAVO, em Nova York.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados