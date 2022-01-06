Atleta e ex-BBB Fernando Fernandes irá comandar reality No Limite a partir de abril

Fernando Fernandes Crédito: Instagram/fernandoflife

O reality No Limite (Globo) terá um novo apresentador para a temporada de 2022. O ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes, 40, foi anunciado nesta quinta-feira (6), durante o programa Mais Você.

"Se preparem porque vem aí um No Limite muito mais competitivo, radical e intenso, até porque quem vai estar puxando esse limite sou eu", disse ele em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, 72. A nova edição estreia em abril, depois do BBB 22.

Agora, serão dois episódios por semana e a cada episódio um dos participantes será eliminado. A edição anterior, realizada em 2021, era comandada por André Marques, 42, que deixou a atração para estar a frente das novas temporadas do The Voice Brasil e The Voice+.

Fernandes participou da 2ª edição do Big Brother Brasil, seguiu carreira no mundo da moda e chegou até a se profissionalizar no futebol. No ano de 2009, ele sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Ele é tetracampeão de paracanoagem e já chegou a fazer reportagens para o Esporte Espetacular e também comentou as Paralimpíadas de Tóquio pelo canal SporTV.

A final do No Limite consagrou a ex-BBB Paula Amorim como campeã, ao receber 66,77% dos votos do público, após chegar à semifinal da atração ao lado de André, Elana, Jéssica, Viegas e Zulu.

Em fevereiro, Boninho, responsável pelos realities da Globo que esteve na primeira edição de No Limite disse que a volta do programa era um desejo antigo dele e de muita gente. Ele falou ainda que esse seria mais um "capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades".

"Há mais de 20 anos eu fazia parte de uma jornada que eu não imaginava o quanto mudaria a minha vida. Produzimos o primeiro reality brasileiro. O No Limite trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público", disse Boninho.

O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas, todas apresentadas por Zeca Camargo, colunista da Folha, e que deixou a Globo em 2020 -ele trabalha atualmente na Band.