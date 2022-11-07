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Astro de ‘Round 6', Lee Jung-jae diz que sucesso da série o entristeceu

Ator acha preocupante tantas pessoas se identificarem com a história
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:37

Atores de Round 6
Lee Jung-jae (centro), intérprete de Seong Gi-han, em foto de divulgação da série Round 6 Crédito: Youngkyo Park/ Netflix
A série sul-coreana Round 6, da Netflix, fez um sucesso estrondoso mundialmente com mais de 1,6 bilhão de horas assistidas em 28 dias desde a estreia. O resultado, no entanto, não agradou o protagonista da história, Lee Jung-jae, intérprete de Seong Gi-han.
Em entrevista a The Guardian, divulgada na sexta-feira, 4, o ator disse que a conquista o alegrou, mas que também lhe causou "sentimentos conflitantes". Isso porque a série ficcional gira em torno de pessoas endividadas que participam de um reality show.
No programa, elas lutam por um prêmio bilionário para solucionar seus problemas financeiros. Porém, precisam matar e morrer para conquistá-lo.
"É ótimo que o público esteja consumindo conteúdo coreano no mundo inteiro", diz Lee. "Mas é preocupante se você pensar nos temas de Round 6 - até onde estamos dispostos a ir para acumular riqueza pessoal; até onde as pessoas são forçadas a ir."
A identificação de muitas pessoas com a série é o fator crítico para o artista. "Dá a sensação de que essa é a realidade de muita gente. E isso me deixa muito triste", finalizou.
Em junho, a Netflix anunciou o reality show Squid Game: The Challenge, inspirado na série Round 6, mas ainda não há previsão de estreia. A plataforma também está produzindo a segunda temporada do sucesso sul-coreano.

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