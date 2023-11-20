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Descaso

Após silêncio de Taylor Swift, fãs planejam homenagem para Ana Benevides durante show

Protesto acontecerá durante a canção "Champagne Problems", que deve ser apresentada no espetáculo da cantora norte-americana nesta segunda (20), no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 15:38

Os fãs da cantora Taylor Swift estão se organizando para homenagear Ana Benevides, estudante de 23 anos que morreu no primeiro show da norte-americana no Brasil na última sexta-feira (17). Mas a manifestação também é um protesto.
A cantor Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
Fãs preparam manifestação para o show de Taylor Swift nesta segunda (20) Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Grande parte dos fãs-clubes se revoltaram com a falta de ajuda da cantora Taylor Swift e de sua equipe com a família de Ana. Os seguidores de Taylor precisaram fazer uma vaquinha para ajudar a bancar um velório digno para Benevides, em Mato Grosso.
O protesto irá acontecer após a apresentação de "Champgne Problems", a 13ª canção do setlist. Geralmente, Swift espera ser ovaciona logo após a canção durante a "The Eras Tour", turnê que ela trouxe para se apresentar no Brasil.
"Em resposta ao silêncio da Tickets for Fun (T4F), da equipe da Taylor e da própria Taylor, e em busca de ações por parte desses para promover o mínimo de conforto e paz para a família de Ana Benevides, estaremos nos organizando para, no show de hoje (20 de novembro), após Champagne Problems", diz o comunicado do fã-clube Update Swift Brasil.
Ana Clara Benevides
Ana Clara Benevides morreu durante a apresentação de Taylor Swift no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução @acbenevidesm
"Pedimos que, no momento que geralmente reservamos para ovacionar a Taylor, seja feito e mantido o máximo de silêncio possível em memória à Ana e protesto pela falta de posicionamento que, infelizmente, não condiz com a artista que sempre amamos", diz a nota, que já conta com alcance de mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais.
A mãe de Ana Clara Benevides agradeceu a arrecadação da vaquinha feita para ajudar com os custos financeiros para o translado do corpo da jovem.
Por meio de um vídeo, Adriana Benevides disse que o valor vai permitir que a família faça tudo o que queriam. "Ontem iniciamos uma vaquinha para pedir ajuda. Foi muita gente que doou, quero que Deus abençoe todos vocês. Muita gratidão por tudo", afirma.
Os fãs acusam a T4F, produtora brasileira de Taylor Swift, e da própria cantora, de se omitir na situação da morte de Ana Benevides. Na apresentação desta segunda (20), Taylor entrará no palco por volta das 20h30.

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