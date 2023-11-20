Após silêncio de Taylor Swift, fãs planejam homenagem para Ana Benevides durante show

Os fãs da cantora Taylor Swift estão se organizando para homenagear Ana Benevides, estudante de 23 anos que morreu no primeiro show da norte-americana no Brasil na última sexta-feira (17). Mas a manifestação também é um protesto.

Fãs preparam manifestação para o show de Taylor Swift nesta segunda (20) Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Grande parte dos fãs-clubes se revoltaram com a falta de ajuda da cantora Taylor Swift e de sua equipe com a família de Ana. Os seguidores de Taylor precisaram fazer uma vaquinha para ajudar a bancar um velório digno para Benevides, em Mato Grosso.

O protesto irá acontecer após a apresentação de "Champgne Problems", a 13ª canção do setlist. Geralmente, Swift espera ser ovaciona logo após a canção durante a "The Eras Tour", turnê que ela trouxe para se apresentar no Brasil.

"Em resposta ao silêncio da Tickets for Fun (T4F), da equipe da Taylor e da própria Taylor, e em busca de ações por parte desses para promover o mínimo de conforto e paz para a família de Ana Benevides, estaremos nos organizando para, no show de hoje (20 de novembro), após Champagne Problems", diz o comunicado do fã-clube Update Swift Brasil.

Ana Clara Benevides morreu durante a apresentação de Taylor Swift no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução @acbenevidesm

"Pedimos que, no momento que geralmente reservamos para ovacionar a Taylor, seja feito e mantido o máximo de silêncio possível em memória à Ana e protesto pela falta de posicionamento que, infelizmente, não condiz com a artista que sempre amamos", diz a nota, que já conta com alcance de mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais.

Diante dos últimos acontecimentos, junto aos fãs, decidimos procurar uma forma de homenagear a Ana durante o show que acontece hoje (20), no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/Zo5XUGgWOa — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 20, 2023

A mãe de Ana Clara Benevides agradeceu a arrecadação da vaquinha feita para ajudar com os custos financeiros para o translado do corpo da jovem.

Por meio de um vídeo, Adriana Benevides disse que o valor vai permitir que a família faça tudo o que queriam. "Ontem iniciamos uma vaquinha para pedir ajuda. Foi muita gente que doou, quero que Deus abençoe todos vocês. Muita gratidão por tudo", afirma.