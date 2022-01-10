Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amor no ar

Após separação, cantor Otto engata romance com atriz

O artista, que terminou um relacionamento de três anos, publicou nas redes sociais vários momentos ao lado da jovem no último fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 11:06

O cantor Otto está namorando a capixaba Lavínia Alves
O cantor Otto está namorando a atriz Lavínia Alves Crédito: Instagram/@ottomatopeia
O cantor Otto está vivendo um romance com a baiana Lavínia Alves, de 24 anos. Após terminar o relacionamento de três anos com a fotógrafa Kenza Said, o artista compartilhou nas redes sociais vários momentos em uma viagem à Chapada Diamantina, na Bahia, e também em Caraíva.  
As fotos do casal mostram os dois curtindo diversas paisagens da Bahia no último fim de semana. Lavínia é atriz e faz parte de uma companhia de teatro Vila Velha. Em 2018, a namorada de Otto fez uma apresentação em homenagem ao cantor Cazuza. Otto é pai de Betina, de 17 anos, fruto do relacionamento de seis anos com a atriz Alessandra Negrini.

Correção

08/02/2022 - 10:09
A matéria informava que Lavínia era capixaba tinha 33 anos, mas a atriz é baiana e possui 24 anos. A informação foi corrigida e o texto atualizado

Veja Também

'Parceiro para a vida', diz Larissa Manoela sobre Rafa Vitti, par romântico em novela

Zendaya alerta fãs antes de estreia da segunda temporada de 'Euphoria'

'Hora do bumbum', diz Britney Spears ao publicar mais fotos seminua

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados