Após separação, cantor Otto engata romance com atriz

O cantor Otto está vivendo um romance com a baiana Lavínia Alves, de 24 anos. Após terminar o relacionamento de três anos com a fotógrafa Kenza Said, o artista compartilhou nas redes sociais vários momentos em uma viagem à Chapada Diamantina, na Bahia, e também em Caraíva.

As fotos do casal mostram os dois curtindo diversas paisagens da Bahia no último fim de semana. Lavínia é atriz e faz parte de uma companhia de teatro Vila Velha. Em 2018, a namorada de Otto fez uma apresentação em homenagem ao cantor Cazuza. Otto é pai de Betina, de 17 anos, fruto do relacionamento de seis anos com a atriz Alessandra Negrini.