Após perder um dos filhos, Nadja Haddad faz tatuagem dos pés dos gêmeos

Nadja Haddad fala que quis eternizar no corpo uma homenagem aos filhos gêmeos Crédito: Reprodução/Instagram

Nadja Haddad, 43, apresentadora do Bake Off Brasil (SBT), fez uma tatuagem dos pés dos filhos gêmeos, após perder um dos bebês.

A apresentadora contou sobre a ida a um estúdio de tatuagem e contou que gosta de fazer desenhos em seu corpo. "Hoje dei uma pausa na maternidade, não na minha maternidade, mas na ida à maternidade para vir eternizar na minha pele cujo já está eternizado no meu coração. Vou fazer mais uma tattoo", disse ela nos stories do Instagram.

"Adoro tatuagens, tatuagens que tenham sentido, história e gosto de marcar em mim, ainda que esteja marcado no coração. Eu gosto de tatuar o que marca tempo na minha vida. Vou fazer uma homenagem aos meus filhos. Não podia ser diferente, né?", disse Nadja Haddad.

Em seguida, ela contou que mostraria o resultado da tatuagem. "Daqui a pouco mostro para vocês o que eu vou tatuar. Estamos colocando ali no papel para imprimir e testar tudo direitinho. Mostro processo e o resultado", disse ela. Depois, ela afirmou: "Falei que ia mostrar os processos, mas vou mostrar o resultado final. Está ficando lindo".

Horas depois, Nadja exibiu a tatuagem e fez uma declaração aos filhos. "Antonio e José, meus filhos. Por onde eu for, os levarei. Caminharemos juntos nessa jornada, guiados por Deus, seguindo os passos de Jesus", escreveu ela.