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Demissão

Após críticas à emissora, apresentadora Cecília Flesch é afastada da GloboNews

OUTRO LADO: Empresa confirma saída da jornalista e anuncia Mônica Waldvogel e Tiago Eltz como novos apresentadores de Em Ponto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 09:31

Cecília Flesch apresentava o
Cecília Flesch apresentava o "Em Ponto" da Globonews Crédito: Reprdução/Instagram/@ceciliaflesch
A apresentadora do programa Em Ponto Cecília Flesch foi afastada do trabalho pela direção da GloboNews. Ela acabou sendo substituída por Bete Pacheco na bancada da atração nesta terça-feira (13), um dia depois da repercussão de uma participação no podcast 'É Noia Minha?', de Camila Fremder, no Spotify. Na entrevista, que aconteceu no final de abril, Cecília teria falado mal da emissora.
Ela começou contando que chegou a entrevistar personalidades enquanto jogava em seu celular e fez duras críticas à linha editorial do canal. "Tá um saco, a GloboNews só tem política e economia, economia e política, política e economia."
A apresentadora prosseguiu com os comentários negativos e até revelou que ela e alguns colegas chamam o canal de "Rivonews", em referência ao Rivotril, famoso tranquilizante usado para tratar a ansiedade. "Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando."
Cecília assumiu o comando do 'Em Ponto' em 4 de julho de 2022. Funcionária da GloboNews há 18 anos, ela exerceu os cargos de produtora, editora e repórter. Como apresentadora, era uma espécie de curinga, substituindo folgas, férias e imprevistos com os titulares dos principais programas até assumir atração em São Paulo
Procurada pela reportagem, a emissora não comentou o episódio envolvendo a jornalista.

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